Во 2 сезоне 7 серии сериала «Любовницы» Джейкоб признается Карен в том, что у него все еще есть чувства к ней. Приревновав Саванну к Заку, Доминик решил лично познакомиться с парнем и понять, чего он вообще хочет. А Эйприл узнает, что Дэмиен женат.
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