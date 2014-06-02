Во 2 сезоне 7 серии сериала «Любовницы» Джейкоб признается Карен в том, что у него все еще есть чувства к ней. Приревновав Саванну к Заку, Доминик решил лично познакомиться с парнем и понять, чего он вообще хочет. А Эйприл узнает, что Дэмиен женат.