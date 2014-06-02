Во 2 сезоне 11 серии сериала «Любовницы» Эйприл узнает, что Дэмиен все это время работал под прикрытием и врал ей о своей личности. Скотт дарит Джослин дорогую машину в честь их помолвки, а Саванна предлагает Заку возобновить их дружбу.
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