Во 2 сезоне 3 серии сериала «Любовницы» Гарри быстро находит покупателя на дом и готов отдать его слишком дешево. У Саванны начинаются проблемы с Домиником, в которых отчасти виновата Антониа. А Эйприл тем временем организовывает вечеринку.