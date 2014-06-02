Во 2 сезоне 3 серии сериала «Любовницы» Гарри быстро находит покупателя на дом и готов отдать его слишком дешево. У Саванны начинаются проблемы с Домиником, в которых отчасти виновата Антониа. А Эйприл тем временем организовывает вечеринку.
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