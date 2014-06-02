Во 2 сезоне 2 серии сериала «Любовницы» Саванна узнает, что Антониа собирается охмурить Доминика. Карен возвращается к практике, но ей не дают покоя воспоминания об Элизабет Грей, которую вскоре могут выпустить из психиатрической клиники.