Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Любовницы Сезоны Сезон 2 Серия 8

Любовницы 2013 - 2016 8 серия 2 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Любовницы»
Реконструкция
Сезон 2 / Серия 1 2 июня 2014
Границы
Сезон 2 / Серия 2 9 июня 2014
День открытых дверей
Сезон 2 / Серия 3 16 июня 2014
Друзья с привилегиями
Сезон 2 / Серия 4 23 июня 2014
Игра с огнем
Сезон 2 / Серия 5 30 июня 2014
Чего ты по-настоящему хочешь?
Сезон 2 / Серия 6 7 июля 2014
Почему влюбляются дураки?
Сезон 2 / Серия 7 14 июля 2014
Пора сдаться
Сезон 2 / Серия 8 21 июля 2014
Признаюсь во всем
Сезон 2 / Серия 9 4 августа 2014
Шарады
Сезон 2 / Серия 10 11 августа 2014
Выбор
Сезон 2 / Серия 11 18 августа 2014
Сюрприз
Сезон 2 / Серия 12 25 августа 2014
Пока смерть не разлучит нас
Сезон 2 / Серия 13 1 сентября 2014
О чем cерия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Любовницы» Карен пытается понять, как выбраться из очередного любовного треугольника с Анной и Джейком. Джослин отвечает Скотту взаимным признанием в любви, а Саванна начинает поиски новой квартиры только для себя.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины 8 комментариев
Тёмные очки
Тёмные очки 2 комментария
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек 6 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Приложение киноафиши