Во 2 сезоне 8 серии сериала «Любовницы» Карен пытается понять, как выбраться из очередного любовного треугольника с Анной и Джейком. Джослин отвечает Скотту взаимным признанием в любви, а Саванна начинает поиски новой квартиры только для себя.