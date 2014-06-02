Во 2 сезоне 8 серии сериала «Любовницы» Карен пытается понять, как выбраться из очередного любовного треугольника с Анной и Джейком. Джослин отвечает Скотту взаимным признанием в любви, а Саванна начинает поиски новой квартиры только для себя.
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