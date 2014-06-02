Во 2 сезоне 6 серии сериала «Любовницы» Гарри принимает решение вернуться в Австралию ради собственного ресторана, но Джослин не хочет его отпускать. В то же время Доминик предлагает Саванне начать жить вместе, а Эйприл домогается муж новой подруги.