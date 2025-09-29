Меню
«Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор

«Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор

29 сентября 2025 18:20
«Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор

Претензий, на самом деле, масса.

Четвертый сезон «Мажора» должен был стать идеальным прощанием с любимыми героями. Вместо этого создатели устроили им и зрителям такую кровавую баню, что тапочки в порыве негодования летели в экраны по всей стране. И спустя год эта концовка продолжает вызывать справедливое раздражение.

Главная претензия — бессмысленная и циничная смерть Кати Игнатьевой. Персонаж, прошедший через ад, очистившийся и ставший по-настоящему сильным, был убит в самый важный момент.

Она ценой жизни спасла дочь Игоря, повторив подвиг Вики, — но зачем? Этот жест не развивает сюжет, а лишь служит дешевым способом вышибить слезу. Создается впечатление, что сценаристы просто не знали, что делать с героиней, и решили проблему радикально.

«Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор

По словам фанатов на форумах, финал ощущается как предательство по отношению к тем, кто восемь лет следили за историей Игоря.

«Убили не только Катю, но и логику со здравым смыслом», «Финал ужасный, высосан из пальца», — сокрушались в Сети.

Вместо вменяемого финала получаем наспех слепленную развязку, где главный злодей — полковник Симоненко — оказывается картонным маньяком, а Игорь мирится с Любой, которая его банально предавала.

«Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор

Дочь Соня, ради которой заварилась вся кровавая каша, остается с отцом и мачехой-предательницей — вот и вся мораль.

Но хуже всего — ощущение напрасной жертвы. Катя, один из самых проработанных персонажей сезона, уходит в никуда, чтобы освободить место для банального «прости-люби». Фанаты вправе чувствовать себя обманутыми: после стольких лет «Мажор» заслуживал финала поумнее.

Ранее мы писали: Создатель «Мажора» и Устюгов создают хит: сериал обещает стать главной премьерой НТВ — с костюмами из XIX века и расследованием

Фото: Кадр из сериала «Мажор»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
