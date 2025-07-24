Решили смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете

Сериал «Мажор» — один из самых популярных и долгоиграющих российских проектов последних лет. История Игоря Соколовского, сына богатого бизнесмена, началась как история падения избалованного мажора, но быстро превратилась в остросюжетную драму о взрослении, личных потерях, службе в полиции и выборе между добром и злом.

С годами проект расширился: к сезонам добавились полнометражные фильмы, а в 2025-м нас ждёт продолжение. При таком объёме легко запутаться, что смотреть и в каком порядке — особенно если вы только начинаете или хотите пересмотреть всю историю целиком.

Ниже — подробное объяснение, как смотреть франшизу правильно.

С чего всё начинается?

Начинать стоит с самого первого сезона, где мы знакомимся с Игорем Соколовским и его окружением. Тогда же его отец, влиятельный бизнесмен, устраивает сына на службу в полицию, чтобы оградить от тюрьмы и, возможно, хоть как-то его перевоспитать.

Затем следует второй сезон, где Игорь уже всерьёз занимается расследованиями, и его характер постепенно меняется. Третий сезон логично продолжает линию — тут происходит несколько ключевых поворотов, которые невозможно пропустить перед переходом к полнометражным фильмам.

Фильмы: новый формат — продолжение истории

После третьего сезона стоит посмотреть «Мажор. Фильм» — он представляет собой продолжение сериальной линии. Здесь главный герой, казалось бы, возвращается к прежнему гламурному образу жизни. Друзья не понимают, что он задумал, а зрителю предстоит разгадать его мотивацию.

Далее — четвёртый сезон, где Игорю предстоит повзрослеть окончательно. Он узнаёт, что у него есть дочь. Это не просто личный шок, но и новый виток ответственности, к которой герой был не готов.

Продолжение на большом экране

Следом смотрим «Мажор в Сочи» — второй фильм франшизы. Здесь Игорь пытается построить спокойную жизнь с дочерью, но находит новое криминальное болото, из которого не так просто выбраться.

И уже 30 октября 2025 года выходит третий полнометражный фильм — «Мажор в Дубае». На этот раз в центре сюжета — не только Соколовский, но и его друг, который пускается в авантюру в Дубае. План быстро проваливается, и теперь Игорю снова придётся всех спасать — уже на международной арене.

Что дальше?

Впереди — пятый сезон сериала, который уже официально анонсирован. Его дата выхода пока неизвестна, но ориентировочно премьера состоится в конце 2025 или начале 2026 года. Это будет новое испытание для Игоря — как отца, как человека и как героя, которому больше некуда отступать.

Хронологический порядок просмотра

Подытожим, в каком порядке смотреть франшизу «Мажор»:

Мажор — сезон 1 (2014)

Мажор — сезон 2 (2016)

Мажор — сезон 3 (2018)

Мажор. Фильм (2021)

Мажор — сезон 4 (2022)

Мажор в Сочи (2023)

Мажор в Дубае (30 октября 2025)

Мажор — сезон 5 (ожидается в конце 2025/начале 2026)

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