Переносили уже 2 раза, а ведь 500 тысяч зрителей ждут: когда выйдет 5-й сезон «Мажора»

Первый сезон российского сериала «Мажор» вышел больше десяти лет назад — но интерес к проекту до сих пор не угасает. Согласно данным сервиса «Вордстат», каждый месяц от 120 до 500 тысяч пользователей ищут информацию о сериале, несмотря на то, что четвертый сезон вышел еще в 2022 году.

О продолжении заговорили в 2023-м, но с тех пор дата выхода не раз переносилась. Изначально премьеру пятого сезона планировали на осень 2024 года, затем сдвинули на 2025-й.

Теперь в СМИ появляются слухи, что ждать релиза придется аж до начала 2026 года. Официального трейлера и расписания серий пока нет — фанатам остается только гадать.

Но зато известно, что новый сезон точно будет. Он станет прямым продолжением фильма «Мажор в Дубае» и вновь покажет приключения Соколовского и его агентства «Честные люди».

Вот какую интригу оставил креативный продюсер и шоураннер Максим Полинский:

«Самое главное — это история, в которую попадает Игорь Соколовский. Помимо разоблачения главного антагониста, Мажору придется бороться за свое счастье и разбираться со своими чувствами.

Ведь он оказался вовлечен в очень хитрую и необычную аферу, которая изменит будущее героя вне зависимости от того, победит он или проиграет».

Что ж, остается надеяться, что создатели не станут вновь затягивать с выходом и не разочаруют многотысячную армию поклонников. А пока — пересматриваем старые сезоны и следим за новостями.

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