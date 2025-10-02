Меню
Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало

2 октября 2025 10:52
Либо сценаристы переплюнут самих себя, либо...

Сериал «Мажор» всегда умел держать зрителей в тонусе: то пули, то предательства, то внезапные признания в любви. Но после финала четвертого сезона стало очевидно — пятому придется постараться, чтобы он не выглядел высосанным из пальца.

А иначе это будет катастрофа для проекта, который держался в эфире, пусть и с перерывами, десяток лет. Красивые виды Сочи и аферы в духе «Оушена» — всё это хорошо, но зрители ждут совсем другого.

Вопрос первый: что будет с Симоненко?

Полковник ФСБ в финале снова остался жив, и это огромная проблема. Два сезона подряд строить сюжет вокруг одного антагониста — рискованно.

Либо сценаристы должны вытащить на свет кукловода, который стоял над Валерой, либо придумать настолько шокирующий поворот, что зрители забудут о рутине. Если этого не случится — вся интрига лопнет, как мыльный пузырь.

Вопрос второй: сможет ли Игорь сохранить семью?

Четвертый сезон завершился тем, что Соколовский простил Любовь, хотя та работала на его врага. Решение спорное и, честно говоря, вызвало бурю обсуждений. В новом сезоне придётся показать, что у этой пары есть смысл.

Если же Люба снова окажется в позиции «токсичной спутницы», публика этого не стерпит. И тут замешана Соня: для неё Игорь обязан быть не только отцом, но и примером, а пока с этим тяжело.

Вопрос третий: кто заменит погибших героев?

Катя ушла красиво и трагично, а вместе с ней ушёл главный любовный нерв истории. Аня, Вика — все за спиной. Значит, сценаристам нужно либо вводить новых персонажей, либо глубже раскрывать старых.

Но тонкая грань: если новые герои будут «одноразовыми», зрители почувствуют халтуру. «Мажор» всегда держался на живых, противоречивых характерах — без этого пятый сезон не взлетит.

Так что «афера, которая изменит всё», — звучит интригующе. Но без ответов на эти три вопроса даже Прилучный и сочинские фавелы сериал не спасут.

Ранее мы писали: «Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор

Фото: Кадры из сериала «Мажор»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
