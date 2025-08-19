Ненавидеть Петрова уже не в моде: россияне назвали актера, на фильмы с которым не пойдут в кино даже бесплатно — «всегда такой и был»

Еще несколько лет назад мемом о «чрезмерном присутствии на экране» считался Александр Петров. Его фамилия стала нарицательной для обозначения актера, который «есть везде». Но, если верить соцсетям, пальму первенства в этой номинации теперь перехватывает Павел Прилучный. И началось все осенью, три года назад.

Казалось бы, начало ноября 2022-го должно было стать праздником для поклонников актера: сразу два проекта с его участием вышли в один день — сериал «Сны» в Premier и комедия «Любовники» в кино. Однако зрительского восторга так и не случилось. Вместо оваций в соцсетях началось обсуждение усталости от однообразной игры Прилучного.

Многие заметили, что он будто застрял в одном образе.

Комментаторы пишут без обиняков:

«Я если вижу в ролях Прилучного — просто не смотрю», «Все роли — мажор», «Как актер совершенно стал неинтересен, играет одинакового во всех сериалах», «От любви до ненависти... факт — не смотрю и не буду. Многие знакомые тоже перестали его смотреть».

При этом часть зрителей старается оправдать актера. Кто-то пишет, что фактура у него классная, но сценарии подводят, а кто-то настаивает, что артисту просто не везет с проектами. То есть проблема, по версии поклонников, не только в самом Прилучном, но и в материалах, которые он выбирает.

Тем не менее общая тенденция очевидна: Павла все чаще упрекают в том, что он играет «вечного Мажора» — с одинаковыми ухмылками, интонациями и привычками. Когда-то именно эта харизма принесла ему популярность, но сегодня публика требует экспериментов. А пока соцсети дружно признаются, что фильмы с Прилучным они «не посмотрят даже бесплатно».

Может, хотя бы грядущий «Умка» изменит ситуацию? Тем более, что вокруг него уже поднялся скандал.