В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге

29 сентября 2025 16:12
Уход героини был довольно трагичным.

Сериал «Мажор» стал одним из самых громких проектов в карьере Павла Прилучного, а его герой, Игорь Соколовский, — народным любимцем. Но не менее зрители полюбили и его строгую, но справедливую начальницу — капитана полиции Вику Родионову в блестящем исполнении Карины Разумовской.

Её героиня была одной из ключевых фигур на протяжении всего сериала, однако судьба приготовила ей трагический конец. Вики не стало в финале четвертого сезона.

События этой части разворачивались спустя девять лет после кровавой перестрелки в банке. За это время Игорь Соколовский наконец узнал имя убийцы своей матери и сумел с ним расправиться. Однако эта месть обернулась для него новыми, куда более страшными последствиями.

Всё решил один роковой выстрел. Выяснилось, что Катя Игнатьева, возлюбленная Игоря из второго сезона, была дочерью его заклятого врага. Об этом им сообщил Аркадий Игнатьев, бывший компаньон отца Соколовского, который и удочерил девочку.

Увидев, что Игорь убил её биологического отца, Катя в отчаянии выстрелила в мажора. Однако на пути пули встала Вика Родионова, к которой Соколовский испытывал чувства.

Выстрел оказался роковым для обоих, но Соколовский выжил, а капитан Родионова — нет. У героини осталась новорожденная дочь, что сделало эту потерю особенно горькой для зрителей.

