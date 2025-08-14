Меню
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался

14 августа 2025 17:38
Измотанный мужчина на несколько лет пропал с радаров.

Звезда сериалов «Брат-2», «Мажор» и «Пепел» Александр Дьяченко долгое время блистал на экране, активно снимаясь не только в драматических проектах, но и в популярных телешоу. Казалось, карьера идет по накатанной — до 2020 года. Именно тогда жизнь актера превратилась в кошмар.

Личные трагедии шли одна за другой, и выбраться со дна казалось невозможным. Удивительно, но Дьяченко каждый раз находил в себе силы вернуться.

Развод и возвращение в Россию

Проблемы начались с драмы в личной жизни. Долгие годы Дьяченко жил в США, очарованный голливудской мечтой, но по специальности там не сложилось. Пришлось устроиться менеджером российских хоккеистов в Чикаго.

Вскоре он женился на американке Дженни, но через девять лет понял, что любовь закончилась. Супруги отдалились, а потом без криков и скандалов развелись. После этого актер вернулся в Россию, где его ждали многочисленные предложения по работе, и карьера вновь начала набирать обороты.

«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался

Потеря отца

Следующий удар судьбы был еще больнее. Отец актера болел раком и, к сожалению, доверился энергопрактикам, которые лишь усугубили ситуацию. Ему советовали не принимать лекарства, из-за чего мучения стали невыносимыми.

Эта трагедия сильно подкосила Дьяченко. Потеря близкого человека и бессилие перед происходящим оставили в его душе глубокий след.

Я отлично понимал, что это конец. У него уже развилась гангрена, его ноги покрылись черными пятнами, его организм полностью разрушился, — рассказывал артист.

«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался

Борьба с коронавирусом

Следующим испытанием для актера стал коронавирус. Болезнь чуть не погубила его — Дьяченко оказался в реанимации и провел две недели в коме. По его словам, врачи буквально вытащили его с того света.

Но даже после выхода из больницы борьба не закончилась. Реабилитация оказалась еще тяжелее: астенический синдром мучил его, пришлось пройти гормональную терапию, из-за которой он набрал 10 килограммов. Дьяченко мужественно сражался с болезнью и постепенно вернулся к жизни и работе.

Пройдя через тяжелые испытания, Дьяченко не сдался и продолжил сниматься. В этом году зрителей ждет второй сезон сериала «Закон тайги», где актер вновь продемонстрирует свой талант.

Ранее мы писали: В России могут запретить «Слово пацана» и другие сериалы с Янковским: «запрещенку» также нашли даже в хитовой «Головоломке»

Фото: Кадры из фильма «Брат 2» (2000), из сериалов «Мажор», «Закон тайги»
Валерия Белашкова
