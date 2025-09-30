Стерли на экране, но след остался: куда в «Мажоре» пропала татуировка Прилучного

Его штрихкод знают все поклонники и даже те, кто терпеть не может актера.

Татуировка «DOC» на шее Павла Прилучного — одна из самых обсуждаемых деталей его внешности. Многие зрители заметили: в «На игре» штрихкод с надписью был главным атрибутом героя, в «Закрытой школе» он тоже иногда мелькал, а вот в «Мажоре» — бесследно исчез. И тут же пошли догадки: вывел, закрасил, или просто устал от этого символа?

Как появилось тату

В 2009 году Прилучный впервые сыграл главную роль — Дока в фильме «На игре». Персонаж по задумке должен был носить татуировку-штрихкод на шее. Актёр сразу понял: если рисунок будут каждый раз наносить гримёры, есть риск, что линии и пропорции будут «плавать», и зритель это заметит.

Тогда он пошёл в тату-салон и сделал настоящий рисунок. Вот так, ради роли, на его теле появилась наколка, которая потом стала личной отметкой.

Новая роль и «удаление тату»

После успеха фильма Павел получил новые роли — и здесь начались проблемы. Не всем героям подходила татуировка на шее, особенно когда речь шла о «Мажоре», где он играет сына влиятельного бизнесмена, поступившего работать в полицию.

Представить майора полиции с заметной татуировкой на шее было сложно, поэтому гримёрам приходилось замазывать штрихкод перед каждой съёмкой. Иногда делали это так тщательно, что зритель и правда думал: «Всё, свел». Но в редких кадрах можно было заметить очертания, если грим ложился неидеально.

Парадоксально, но в полнометражном «Мажоре» оголившийся прилучный продемонстрировал другие татуировки, покрывающие его торс. Тут, конечно, логика рушится. Впрочем, в повседневной жизни их бы не было видно.