Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу

«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу

29 сентября 2025 13:34
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу

Зрители опирались на логику.

Телесериал «Мажор» уже много лет остается одной из самых популярных отечественных драм. История Игоря Соколовского — избалованного сына олигарха, которому пришлось пройти путь от золотой молодежи до настоящего мужчины и честного полицейского — зацепила миллионы зрителей.

Но одна из самых обсуждаемых интриг проекта была связана не с расследованиями и криминалом, а с личной жизнью героев: от кого на самом деле ребенок Виктории Родионовой?

Запутанный любовный треугольник

Вика Родионова (Карина Разумовская), начальница и возлюбленная Соколовского, по ходу сюжета была связана сразу с двумя мужчинами. Помимо чувств к Игорю, у нее были отношения с Данилой Ивановичем Королевым. Когда в сериале появилась Софья — дочь Вики, зрители долго гадали, кто ее отец.

Логичнее всего было предположить, что ребенок от Королева. Именно эта версия долгое время считалась основной.

Она у доктора про срок переспросила еще, когда ее ранили. Ребенок 100% от Дани, — рассуждали зрители.

«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу

4 сезон расставил все по местам

Сюжетный поворот наступил лишь в четвертом сезоне, действие которого происходит спустя девять лет после событий третьей части. Игорь Соколовский неожиданно узнает, что Соня — его родная дочь. Для героя это становится шоком, но именно этот факт помогает ему раскрыться с новой стороны.

Теперь перед ним стоит задача не только бороться с преступниками, но и быть достойным отцом для своей девочки. Создатели сериала намеренно долго скрывали правду, чтобы держать зрителей в напряжении.

Ранее мы писали: Создатель «Мажора» и Устюгов создают хит: сериал обещает стать главной премьерой НТВ — с костюмами из XIX века и расследованием

Фото: Кадры из сериала «Мажор»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд Читать дальше 5 октября 2025
Это не Тоскана, но спутать легко: после «Виноделов» зрители засобирались на юг — вот где снимали самые живописные сцены Это не Тоскана, но спутать легко: после «Виноделов» зрители засобирались на юг — вот где снимали самые живописные сцены Читать дальше 3 октября 2025
Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало Читать дальше 2 октября 2025
Стерли на экране, но след остался: куда в «Мажоре» пропала татуировка Прилучного Стерли на экране, но след остался: куда в «Мажоре» пропала татуировка Прилучного Читать дальше 30 сентября 2025
Абонент скорее жив, чем мертв: посмотрел «Бар "Один звонок"» и не пожалел — после финала и смешно, и грустно Абонент скорее жив, чем мертв: посмотрел «Бар "Один звонок"» и не пожалел — после финала и смешно, и грустно Читать дальше 5 октября 2025
Новый сезон «Игры престолов» напрашивается сам собой: и виной всему Санса — ее ветка повергнет Вестерос в хаос Новый сезон «Игры престолов» напрашивается сам собой: и виной всему Санса — ее ветка повергнет Вестерос в хаос Читать дальше 5 октября 2025
На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ Читать дальше 4 октября 2025
Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать Читать дальше 4 октября 2025
Спустя годы «Мир! Дружба! Жвачка!» получил свой «Камбэк»: сюжет аналогичный, но лица в кадре новые Спустя годы «Мир! Дружба! Жвачка!» получил свой «Камбэк»: сюжет аналогичный, но лица в кадре новые Читать дальше 4 октября 2025
Звездный час «Шерлока» закончился: новый детектив про гениального инспектора выходит 5 октября — каждое дело как партия в шахматы Звездный час «Шерлока» закончился: новый детектив про гениального инспектора выходит 5 октября — каждое дело как партия в шахматы Читать дальше 4 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше