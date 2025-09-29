«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу

Телесериал «Мажор» уже много лет остается одной из самых популярных отечественных драм. История Игоря Соколовского — избалованного сына олигарха, которому пришлось пройти путь от золотой молодежи до настоящего мужчины и честного полицейского — зацепила миллионы зрителей.

Но одна из самых обсуждаемых интриг проекта была связана не с расследованиями и криминалом, а с личной жизнью героев: от кого на самом деле ребенок Виктории Родионовой?

Запутанный любовный треугольник

Вика Родионова (Карина Разумовская), начальница и возлюбленная Соколовского, по ходу сюжета была связана сразу с двумя мужчинами. Помимо чувств к Игорю, у нее были отношения с Данилой Ивановичем Королевым. Когда в сериале появилась Софья — дочь Вики, зрители долго гадали, кто ее отец.

Логичнее всего было предположить, что ребенок от Королева. Именно эта версия долгое время считалась основной.

Она у доктора про срок переспросила еще, когда ее ранили. Ребенок 100% от Дани, — рассуждали зрители.

4 сезон расставил все по местам

Сюжетный поворот наступил лишь в четвертом сезоне, действие которого происходит спустя девять лет после событий третьей части. Игорь Соколовский неожиданно узнает, что Соня — его родная дочь. Для героя это становится шоком, но именно этот факт помогает ему раскрыться с новой стороны.

Теперь перед ним стоит задача не только бороться с преступниками, но и быть достойным отцом для своей девочки. Создатели сериала намеренно долго скрывали правду, чтобы держать зрителей в напряжении.

