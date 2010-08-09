Во 2 сезоне 9 серии сериала «Любовь на районе» Маша и Ваня в очередной раз ссорятся, и друзья решают поспорить о том, кто из них первый попросит прощения. Ставки очень высоки, поэтому ребята пойдут на любые манипуляции, чтобы выиграть.