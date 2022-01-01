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Киноафиша Сериалы Любовь на районе Сезоны
Любовь на районе (2008 - 2010), список сезонов Любовь на районе 16+
Год выпуска 2008
Страна Россия
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ТНТ
Список сезонов сериала «Любовь на районе»
Любовь на районе - Сезон 1 Сезон 1
2008, 24 эпизода
 
Любовь на районе - Сезон 2 Сезон 2
2010, 24 эпизода
 
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