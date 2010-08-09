Во 2 сезоне 10 серии сериала «Любовь на районе» Карина узнает, что ее лучшие подруги хотят прикинуться больными, чтобы не идти с ней на открытие бутика. Поэтому она решает найти себе нового спутника, чтобы перестать быть «приятельницей про запас».
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