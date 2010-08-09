Во 2 сезоне 23 серии сериала «Любовь на районе» Ваня устраивается на работу к Птицину в бюро «Добрые дела». У Кати и Кости прорвало кран, и теперь им нужно найти специалиста, чтобы починить его. Так они случайно вызывают на помощь Ваню.