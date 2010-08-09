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Киноафиша Сериалы Любовь на районе Сезоны Сезон 2 Серия 22

Любовь на районе 2008 - 2010 22 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Любовь на районе»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 9 августа 2010
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 10 августа 2010
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 11 августа 2010
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 12 августа 2010
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 13 августа 2010
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 16 августа 2010
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 17 августа 2010
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 18 августа 2010
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 19 августа 2010
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 20 августа 2010
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 23 августа 2010
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 24 августа 2010
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 13 25 августа 2010
Эпизод 14
Сезон 2 / Серия 14 26 августа 2010
Эпизод 15
Сезон 2 / Серия 15 27 августа 2010
Эпизод 16
Сезон 2 / Серия 16 30 августа 2010
Эпизод 17
Сезон 2 / Серия 17 31 августа 2010
Эпизод 18
Сезон 2 / Серия 18 2 сентября 2010
Эпизод 19
Сезон 2 / Серия 19 3 сентября 2010
Эпизод 20
Сезон 2 / Серия 20 6 сентября 2010
Эпизод 21
Сезон 2 / Серия 21 7 сентября 2010
Эпизод 22
Сезон 2 / Серия 22 8 сентября 2010
Эпизод 23
Сезон 2 / Серия 23 9 сентября 2010
Эпизод 24
Сезон 2 / Серия 24 10 сентября 2010
О чем cерия

Во 2 сезоне 22 серии сериала «Любовь на районе» Гена принимает Карину к себе в кафе, но она крайне плохо справляется со своей работой, поэтому ее в тот же день увольняют. А Катя ссорится с Костей потому, что подозревает его в измене.

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