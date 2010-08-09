Во 2 сезоне 22 серии сериала «Любовь на районе» Гена принимает Карину к себе в кафе, но она крайне плохо справляется со своей работой, поэтому ее в тот же день увольняют. А Катя ссорится с Костей потому, что подозревает его в измене.
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