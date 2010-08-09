Во 2 сезоне 15 серии сериала «Любовь на районе» у Кати начинается сессия и не остается времени, чтобы обслуживать Костю. Его не устраивает, что она отказывается убираться и готовить. Сам он не может этого делать, потому что это не по-мужски.