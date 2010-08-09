Во 2 сезоне 12 серии сериала «Любовь на районе», пока у Карины с Геной начались проблемы в отношениях, Птицин решает воспользоваться моментом и подкатить к ней. А Ваня с Костей решают открыть курсы, чтобы заработать легкие деньги.
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