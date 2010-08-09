Во 2 сезоне 11 серии сериала «Любовь на районе» Костя вместо того, чтобы поехать с девушкой на вечеринку в другой город, решает разобрать свою машину и сделать из нее Мерседес. А Катя хочет развеяться и поэтому идет на танцы в местное кафе.