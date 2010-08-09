Во 2 сезоне 2 серии сериала «Любовь на районе» за две недели до свадьбы Аня со своим начальником едет в Москву, но подруги говорят, что Костю опасно оставлять одного. Поэтому с парнем на время командировки будет жить ее младшая сестра Катя.
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