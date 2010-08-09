Во 2 сезоне 1 серии сериала «Любовь на районе» Костя ссорится с Аней из-за того, что не хочет на ней жениться, и она решает вернуться домой к родителям. Там девушка узнает новость, что ее мама выходит замуж и не рада возвращению дочери.