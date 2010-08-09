Во 2 сезоне 5 серии сериала «Любовь на районе» Кристина достает флаеры на крутую вечеринку в другом городе. Они решают сказать своим парням, что едут копать картошку, но Кате становится стыдно врать Косте, и она чуть не выдает их тайный план.
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