Во 2 сезоне 4 серии сериала «Любовь на районе» к Карине приезжает успешная подруга из Москвы, поэтому она решает придумать план, как утереть ей нос и вызвать зависть. Теперь Маше и Кате нужно уговорить парней сыграть роль любовников Карины.
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