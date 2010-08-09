Во 2 сезоне 13 серии сериала «Любовь на районе» ребята смотрят веселые ролики на телефонах, и Ваня решает начать снимать такие же видео. Катя хочет вернуть внимание парня и поэтому набивает татуировку и, пьяная, флиртует с незнакомцем.
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