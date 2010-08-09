Во 2 сезоне 19 серии сериала «Любовь на районе» Ваня берет средства из заначки Маши и покупает на них вибротренажеры в виде жилетов, но им нечем платить за квартиру. Теперь голубкам придется придумать, где можно достать деньги.
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