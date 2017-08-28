В 1 сезоне 9 серии сериала «Любимцы» Иванов помогает приятелям с квартирой, из-за чего сам оказывается без жилья. Миша надеется стать соседом Алисы и Маши в корпоративном комплексе, однако на эту комнату также претендует новенький гомеопат.