В 1 сезоне 20 серии сериала «Любимцы» Михаилу выпадает возможность вернуть прежнюю жизнь: снова заниматься лечением людей и счастливо жить со своей семьей. Для этого ему только нужно уволиться из ветеринарной клиники и расстаться с Мишиной...