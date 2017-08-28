В 1 сезоне 20 серии сериала «Любимцы» Михаилу выпадает возможность вернуть прежнюю жизнь: снова заниматься лечением людей и счастливо жить со своей семьей. Для этого ему только нужно уволиться из ветеринарной клиники и расстаться с Мишиной...
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