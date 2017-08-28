В 1 сезоне 5 серии сериала «Любимцы» Иванка проводит в клинике новую акцию и дарит скидку на усыпление питомцев. Слухи распространяются по городу, из-за чего в ветеринарной собираются местные жители, которым часто подкидывают животных.