В 1 сезоне 8 серии сериала «Любимцы» ребята уверены, что кошке состоятельной женщины может помочь только сложная операция, но клиентка отказывается идти на риск. Ветеринары решают во что бы то ни стало спасти Жаклин втайне от ее хозяйки.
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