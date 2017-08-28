В 1 сезоне 19 серии сериала «Любимцы» из-за измены Иванка разводится с мужем и надеется начать новые отношения со своим подчиненным. Пока Михаил пытается вернуть доверие любимой девушки, ему неожиданно выпадает шанс снова лечить людей.