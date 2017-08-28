В 1 сезоне 12 серии сериала «Любимцы» после очередного протеста Иванова понижают до уборщика помещений. Герою необходимо как можно скорее вернуть должность ветеринара, ведь его дочь планирует посетить клинику вместе с одноклассниками.
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