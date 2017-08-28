В 1 сезоне 2 серии сериала «Любимцы» на церемонии открытия клиники будет проведена торжественная свадьба кошек. Миша вынужден нести ответственность за пушистую невесту белого цвета, владелицей которой является популярная телеведущая.
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