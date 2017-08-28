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Киноафиша Сериалы Любимцы Сезоны Сезон 1 Серия 6

Любимцы 2017 6 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 28 августа 2017
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 28 августа 2017
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 28 августа 2017
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 28 августа 2017
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 30 августа 2017
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 31 августа 2017
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 4 сентября 2017
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 5 сентября 2017
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 6 сентября 2017
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 7 сентября 2017
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 11 сентября 2017
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 12 сентября 2017
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 13 сентября 2017
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 14 сентября 2017
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 18 сентября 2017
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 19 сентября 2017
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 25 сентября 2017
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 26 сентября 2017
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 2 октября 2017
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20 3 октября 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Любимцы» в клинике появляется новый сотрудник, гомеопат Арсений, который показался странным сразу всему коллективу. Несмотря на недружелюбность коллег, ветеринар не собирается так быстро сдаваться.

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