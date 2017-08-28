В 1 сезоне 17 серии сериала «Любимцы» Иванов готовится поближе познакомиться с родителями возлюбленной на праздничном ужине. Однако вечером в ветеринарную клинику врываются бандиты, из-за которых Михаил может потерять доверие Мишиной.
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