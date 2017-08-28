В 1 сезоне 4 серии сериала «Любимцы» Иванов продолжает работать в паре с Алисой. В этот раз ребятам предстоит разобраться с причудами владелицы клиники, спасти собаку, у которой случилась передозировка, и сражаться с группой непредсказуемых обезьян.
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