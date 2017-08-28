В 1 сезоне 11 серии сериала «Любимцы» сотрудники ветеринарной клиники разбиты на два лагеря. Мишина и Мамонов должны подчиняться Иванке, а Геннадий с Зарой работают под руководством Евгении. Иванов же обязан угодить одновременно двум женщинам…