В 1 сезоне 11 серии сериала «Любимцы» сотрудники ветеринарной клиники разбиты на два лагеря. Мишина и Мамонов должны подчиняться Иванке, а Геннадий с Зарой работают под руководством Евгении. Иванов же обязан угодить одновременно двум женщинам…
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