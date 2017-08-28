В 1 сезоне 3 серии сериала «Любимцы» Иванов начинает постепенно адаптироваться к формату работы ветеринара. Геннадий страдает после очередного запоя, а его невеста Зара пытается помочь возлюбленному справиться с алкогольной зависимостью.