В 1 сезоне 15 серии сериала «Любимцы» конфликт двух владельцев ветеринарной клиники достигает пика. Женщины заключают пари, что Евгения навсегда покинет клинику, если Иванке удастся продать целую коллекцию модных украшений для домашних животных.
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