В 1 сезоне 18 серии сериала «Любимцы» Мишина начинает сомневаться в верности возлюбленного и решает проследить, чем занимается Иванов в свободное время. Однако именно в этот день молодому человеку пришлось наведаться домой к начальнице Иванке...