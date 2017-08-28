В 1 сезоне 7 серии сериала «Любимцы» Арсений непосредственно от начальницы узнает, что каждый из его новых коллег думает о нем. Гомеопат становится любимчиком эксцентричной полячки, которая готова ради него уволить кого-то из старожилов клиники.