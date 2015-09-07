В 5 сезоне 8 серии сериала «Кухня» в отеле останавливается арабский шейх. Пока Сеня и Федя пытаются заработать себе перстень от него в качестве благодарности, Катя меняется местами с одной из его русских жен, чтобы она как следует погуляла в Москве.