В 5 сезоне 8 серии сериала «Кухня» в отеле останавливается арабский шейх. Пока Сеня и Федя пытаются заработать себе перстень от него в качестве благодарности, Катя меняется местами с одной из его русских жен, чтобы она как следует погуляла в Москве.
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