В 5 сезоне 13 серии сериала «Кухня», пока Виктор радуется согласию Елены выйти за него замуж, у Макса наконец-то наступает день официального развода с Викой. Сотрудники кухни начинают фантазировать на семейные темы.
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