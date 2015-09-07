В 5 сезоне 12 серии сериала «Кухня» в отель приезжает Таня, и выходит, что две бывшие жены Виктора и нынешняя возлюбленная Елена оказываются одновременно в одном месте. А Вика нанимает массажиста, которого Макс случайно принимает за проститута.