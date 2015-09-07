В 5 сезоне 10 серии сериала «Кухня» в отеле появляется мошенник-гипнотизер, жертвой которого становится Настя. В то же время в отель нагрянула серьезная комиссия, а Михаил Джекович напивается из-за проигрыша ЦСКА и устраивает бардак.
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