В 5 сезоне 10 серии сериала «Кухня» в отеле появляется мошенник-гипнотизер, жертвой которого становится Настя. В то же время в отель нагрянула серьезная комиссия, а Михаил Джекович напивается из-за проигрыша ЦСКА и устраивает бардак.