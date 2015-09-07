В 5 сезоне 17 серии сериала «Кухня» Виктор вынужден сдерживать пьяного Михаила, который собирается подраться с Нагиевым из-за Элеоноры. Никита же продолжает врать все больше, чтобы впечатлить Катю. А у Вики тем временем начинаются роды.
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