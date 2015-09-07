В 5 сезоне 19 серии сериала «Кухня» Максим ищет варианты, как больше зарабатывать, чтобы стать опорой для Вики. Нагиев пытается уговорить Виктора вернуться в «Клод Моне» за крупную сумму денег. А Никита устраивает Кате романтический квест.
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