В 5 сезоне 19 серии сериала «Кухня» Максим ищет варианты, как больше зарабатывать, чтобы стать опорой для Вики. Нагиев пытается уговорить Виктора вернуться в «Клод Моне» за крупную сумму денег. А Никита устраивает Кате романтический квест.